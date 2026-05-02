A partire dal 2 maggio 2026, cambiano le modalità di applicazione degli sconti sulle accise sui carburanti. Lo sconto rimane in vigore, ma viene differenziato: il diesel riceve ancora un sostegno significativo, mentre la benzina vede ridursi il beneficio. Questa variazione interessa sia i consumatori che le compagnie petrolifere, influenzando i prezzi al distributore. La misura si applica fino a una nuova revisione o a una data stabilita.

Dal 2 maggio 2026 lo sconto sulle accise resta, ma non è più uguale per tutti: il diesel continua a essere sostenuto in maniera consistente mentre la benzina vede ridursi il beneficio. Il nuovo intervento del Governo Meloni durerà fino al 23 maggio. Il taglio sulle accise viene mantenuto a 20 centesimi al litro per il gasolio, mentre scende a 5 centesimi per la benzina. Questo significa che, rispetto alle settimane precedenti, chi utilizza un’auto a benzina si troverà a spendere di più. Le stime parlano di un prezzo medio che può arrivare intorno a 1,93 euro al litro, con valori ancora più alti in autostrada. Tradotto in pratica: un pieno di benzina può costare circa 9 euro in più.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Taglio delle accise, benzina più cara e diesel favorito: cosa cambia da oggi per il pieno

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