I prezzi di diesel e benzina stanno diminuendo dopo aver raggiunto i massimi mercoledì 9 aprile, con il prezzo medio del carburante self service che si attestava a 1,792 euro al litro per la benzina e 2,184 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, i costi risultavano più elevati. Attualmente, si osserva una riduzione dei costi rispetto ai picchi segnati in quella giornata.

I prezzi di diesel e benzina stanno lentamente scendendo. I listini hanno toccato la vetta giovedì 9 aprile quando il costo medio dei carburanti in modalità self service si attestava a 1,792 euro al litro per la benzina e 2,184 euro per il gasolio, mentre sulla rete autostradale era.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Notizie correlate

Benzina e diesel, la tabella coi nuovi prezzi: quanto costa il pieno da stamattinaSi fanno sentire i primi effetti della crisi iraniana: il gasolio all'ingrosso fa segnare +16%, aumenta anche la benzina.

La sorpresa al distributore: il diesel è più caro della benzinaDiesel più caro della benzina per effetto della riforma sul riallineamento delle accise entrata in vigore dal primo gennaio.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Sorpresa al distributore, i prezzi di diesel e benzina stanno scendendo: quanto si risparmia oggi su un pieno; Pompe a secco e benzina finita: rifornimenti in ritardo, cosa sta succedendo; TG5: Edizione ore 13.00 del 10 aprile Video; Festa per il milionesimo cliente al distributore Conad di Olbia, ecco chi è.

La sorpresa al distributore: il diesel è più caro della benzinaDiesel più caro della benzina per effetto della riforma sul riallineamento delle accise entrata in vigore dal primo gennaio. La manovra di Governo ha infatti stabilito una riduzione delle accise di ... quotidianodipuglia.it

Carburante quanto mi costi: il diesel anche a 2,3. I prezzi tra Empolese Valdelsa e CuoioPassa la Pasqua, passa la Pasquetta, si torna in auto per andare al lavoro e ecco la spiacevole sorpresa: i prezzi medi dei carburanti sono ancora ... gonews.it

Sono entrata per caso e ho trovato una piacevole sorpresa... Ex Convento di Sant' Antonino - facebook.com facebook

E se #Allegri sceglie la #Nazionale C’è un nome a sorpresa tra i 3 candidati per la panchina del #Milan #ACMilan #SempreMilan x.com