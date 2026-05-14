Auditorium riaprono le prenotazioni per i concerti di maggio | sold out Raphael Gualazzi disponibili i biglietti per Masini e Casadei

Le prenotazioni per i concerti di maggio nell'Auditorium tornano disponibili, con biglietti già esauriti per l'evento di Raphael Gualazzi. Sono ancora in vendita i biglietti per le esibizioni di Masini e Casadei. Dopo il successo della serata di mercoledì dedicata a Malika Ayane, che ha ricevuto una standing ovation, le prenotazioni si possono fare venerdì presso la biglietteria diurna del Teatro Diego Fabbri in corso Diaz.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui