Auditorium riaprono le prenotazioni per i concerti di maggio | sold out Raphael Gualazzi disponibili i biglietti per Masini e Casadei
Le prenotazioni per i concerti di maggio nell'Auditorium tornano disponibili, con biglietti già esauriti per l'evento di Raphael Gualazzi. Sono ancora in vendita i biglietti per le esibizioni di Masini e Casadei. Dopo il successo della serata di mercoledì dedicata a Malika Ayane, che ha ricevuto una standing ovation, le prenotazioni si possono fare venerdì presso la biglietteria diurna del Teatro Diego Fabbri in corso Diaz.
Dopo il debutto di Malika Ayane e la standing ovation che ha salutato mercoledì sera la sua performance dal vivo nel nuovo Auditorium Conad – Città di Forlì, riaprono le prenotazioni per l’assegnazione dei posti gratuiti nella biglietteria diurna del Teatro Diego Fabbri, corso Diaz 381, venerdì. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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