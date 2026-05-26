Attias | Basta dire che l’Europa è finita | a Roma portiamo mille investitori globali

Dal 17 al 19 giugno, Roma ospiterà il FII Priority Europe 2026 Summit, organizzato dalla Future Investment Initiative, presso il Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotel. L’evento vedrà la partecipazione di circa mille investitori internazionali. L’obiettivo è promuovere la capitale come punto di riferimento per investimenti globali e sostenere una rinascita economica in Europa, ribadendo che l’Europa non è finita.

(Adnkronos) – Roma come luogo simbolico di una nuova possibile rinascita europea. È questa la scelta della Future Investiment Initiative, che dal 17 al 19 giugno porterà nella Capitale il FII Priority Europe 2026 Summit, ospitato al Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotel. Il tema scelto per l’edizione europea è "Europe Reimagined: Capital, Sovereignty & Strategic. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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