A Roma si è tenuto un incontro con Sabino Cassese per discutere del ruolo dell’Europa nelle attuali tensioni globali. Il dibattito si concentra sulla posizione del continente di fronte ai cambiamenti e alle sfide internazionali, mentre esperti e rappresentanti si confrontano sulle implicazioni di questa situazione. La discussione si inserisce in un quadro di trasformazioni rapide che coinvolgono la scena internazionale.

In un contesto internazionale segnato da trasformazioni rapide e nuove tensioni, si riapre il dibattito sul ruolo dell’ Europa. Le domande riguardano il suo peso nello scenario globale, la capacità di incidere sugli equilibri internazionali e la posizione delle democrazie europee di fronte a conflitti e crisi economiche. Questi temi saranno al centro dell’incontro previsto oggi, mercoledì 18 marzo, alle ore 16.15 presso la Biblioteca Casanatense di Roma. L’iniziativa vedrà protagonista Sabino Cassese, intervistato dalla giornalista Mediaset Vicsia Portel. L’appuntamento, intitolato “Le parole dell’Europa”, è promosso dalla Biblioteca Casanatense e si propone come occasione di confronto per analizzare l’identità e le prospettive dell’Europa nel contesto attuale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Europa, il ruolo nelle nuove tensioni globali: incontro con Sabino Cassese a Roma

Articoli correlati

A dialogo con Sabino Cassese per capire “Le parole dell’Europa”: l’incontro alla Biblioteca CasanatenseIn un mondo alle prese con un cambiamento accelerato e attraversato da nuove tensioni internazionali, quale può essere il ruolo dell’Europa? Siamo...

Normale e Sant’Anna Omaggio a Sabino Cassese per i suoi novant’anniProfessore emerito della Scuola Normale Superiore e giudice emerito della Corte costituzionale, Cassese sarà a Pisa domani, giovedì 26 febbraio, per...

Approfondimenti e contenuti su Sabino Cassese

Argomenti discussi: Quale futuro per l’Europa? Sabino Cassese alla Biblioteca Casanatense per Le parole dell’Europa; A dialogo con Sabino Cassese per capire Le parole dell'Europa: l'incontro alla Biblioteca Casanatense.