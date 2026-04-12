Marotta sta inguaiando Malagò? Milan e Juve indispettite spunta Galliani

In un contesto ancora in evoluzione, si susseguono notizie riguardanti un possibile coinvolgimento di un membro importante del mondo sportivo nei recenti eventi legali. Le reazioni di alcune delle principali squadre italiane sono visibilmente tese, mentre si fa strada anche il nome di un ex dirigente noto nel settore. Si attendono ulteriori sviluppi che chiariscano i ruoli e le motivazioni dietro queste vicende.

Giovanni Malagò è romano doc. Conoscerà bene il detto che nel conclave si entra papa e si esce cardinale. La sua candidatura potrebbe fare questa fine. Potrebbe. Che l’ex numero uno del Coni sia il principale candidato alla guida della Figc è ormai il classico “segreto di Pulcinella”. Ma forse la volata è partita troppo presto e soprattutto contro vento, troppo sbandierata. Scrive il Corriere della Sera che Malagò starebbe iniziando a perdere consenso tra alcuni club non proprio secondari: Milan e Juventus, cui va aggiunto il Parma. Il motivo? L’endorsement ricevuto da Giuseppe Marotta che sta lavorando a fari troppo accesi per Malagò. Ci sarebbe un lavoro sotto traccia per Adriano Galliani di cui sarebbe stata sondata la disponibilità.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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