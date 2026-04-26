Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, ha recentemente parlato di alcuni aspetti legati alla storia del club, citando la collaborazione con Galliani come particolarmente efficace. Ha anche commentato la figura di Van Basten, definendolo il più forte mai trattato dalla società. Le sue dichiarazioni offrono uno sguardo diretto su alcuni momenti chiave del passato sportivo del club.

Ariedo Braida, storico ex dirigente del Milan di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani (1986-2013), è stato intervistato dal giornalista Marco Nosotti durante il podcast 'Colpi da Maestro'. Considerato uno dei più grandi dirigenti sportivi del panorama Nazionale ed Europeo, Braida ha voluto spendere alcune parole su temi diversi: cosa osserva principalmente in un calciatore fino al rapporto con Galliani e alla scoperta di Shevchenko. "Non mi piace quando si dice che sono vecchio, sono meno giovane ma valido per vedere. Gli occhi sono buoni, ho il cuore. Quello che non hanno gli algoritmi, anche se servono. Per scoprire un talento ci vogliono occhio e sensibilità".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Braida: “Con Galliani una coppia perfetta. Van Basten? Il più forte mai trattato”

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