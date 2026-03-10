Sette giorni prima dell’attacco di Usa e Israele l’assalto della resistenza alle roccaforti di Khamenei | Il destino dell’Iran sarà scritto dal suo popolo

Una settimana prima dell’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, con l’obiettivo di eliminare la guida suprema, l’ayatollah Ali Khamenei, si è verificato un episodio di assalto da parte della resistenza alle roccaforti legate al leader iraniano. Questo evento, che si è svolto a Teheran, ha coinvolto uomini che hanno attaccato alcune zone strategiche, lasciando dietro di sé un segno che è passato inosservato all’opinione pubblica internazionale.

Circa una settimana prima che Stati Uniti ed Israele attaccassero l’Iran, eliminando la guida suprema l’ayatollah Ali Khamenei, a Teheran era già accaduto qualcosa che è rimasto nascosto agli occhi del mondo. Nuclei della resistenza, tra cui i Mojahedin del popolo iraniano, si sono scontrati con le forze del regime, nelle stesse aree in cui è poi stato individuato ed ucciso Khamenei. Zone residenziali dove avevano sede anche diversi organi repressivi. Nessuno pensava, fino a quel momento, che un assalto del genere contro il regime potesse essere possibile. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

