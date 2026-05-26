Attacchi Israele a Libano 12 morti

Da tv2000.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Israele ha bombardato il sud del Libano, causando 12 morti nella cittadina di Mashghara. I bombardamenti sono ancora in corso e coinvolgono diverse aree del territorio libanese. Non ci sono ancora dettagli sulle cause o sui danni materiali. La situazione rimane tesa nelle zone colpite. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato eventuali feriti o altre vittime. Le autorità libanesi non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

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Non si fermano i bombardamenti di Israele nel sud del Libano: si contano 12 vittime nella cittadina di Mashghara. In collegamento la corrispondente Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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