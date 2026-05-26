Attacchi Israele a Libano, 12 morti

Notizia in breve

Israele ha bombardato il sud del Libano, causando 12 morti nella cittadina di Mashghara. I bombardamenti sono ancora in corso e coinvolgono diverse aree del territorio libanese. Non ci sono ancora dettagli sulle cause o sui danni materiali. La situazione rimane tesa nelle zone colpite. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato eventuali feriti o altre vittime. Le autorità libanesi non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.