Attacchi Israele a Libano 12 morti
Israele ha bombardato il sud del Libano, causando 12 morti nella cittadina di Mashghara. I bombardamenti sono ancora in corso e coinvolgono diverse aree del territorio libanese. Non ci sono ancora dettagli sulle cause o sui danni materiali. La situazione rimane tesa nelle zone colpite. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato eventuali feriti o altre vittime. Le autorità libanesi non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.
Non si fermano i bombardamenti di Israele nel sud del Libano: si contano 12 vittime nella cittadina di Mashghara. In collegamento la corrispondente Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Attacchi Israele a Libano, 12 morti
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