Nella giornata di ieri, gli attacchi condotti dal governo israeliano in territorio libanese hanno provocato la morte di sei persone. Questi eventi si sono verificati nonostante il cessate il fuoco in vigore da più di sei settimane, che coinvolge Israele e il movimento Hezbollah. La situazione rimane tesa e le operazioni militari continuano a generare vittime tra i civili e i combattenti.

Gli attacchi israeliani in Libano hanno causato ieri la morte di sei persone, nonostante il cessate il fuoco in corso nella guerra che dura da oltre sei settimane tra Israele e Hezbollah. Lo ha dichiarato il Ministero della Salute libanese. "Gli attacchi aerei del nemico israeliano sul Libano meridionale di oggi hanno provocato il martirio di sei cittadini e il ferimento di altri due", ha affermato il Ministero in una dichiarazione. Due persone sono state uccise a Wadi al-Hujair, due a Touline e una ciascuna a Srifa e Yater, tutte nel Libano meridionale, ha precisato il Ministero. La forza di pace delle Nazioni Unite in Libano, UNIFIL, ha inoltre annunciato che un membro dei Caschi Blu indonesiani è morto in ospedale per le ferite riportate il 29 marzo in un attacco alla sua base.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Attacchi israeliani in Libano, sei morti

Israele lancia altri missili sul LIbano, almeno sei morti

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