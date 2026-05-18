Divertimento laboratori e intrattenimento | tutto pronto per l' ottava edizione di ' Pontedera Kids'

A Pontedera si avvicina l’ottava edizione di 'Pontedera Kids', un evento dedicato ai bambini e alle bambine che comprende laboratori, giochi e momenti di intrattenimento. La manifestazione è organizzata da Confcommercio Pisa e vede il patrocinio e il supporto del Comune di Pontedera, con la collaborazione della Camera di Commercio. L’evento si svolgerà nelle prossime settimane, coinvolgendo diverse aree della città e offrendo un programma ricco di attività pensate per il pubblico più giovane.

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Pontedera torna ad essere la città dei bambini e delle bambine con 'Pontedera Kids', il format tutto giochi e divertimento giunto all'edizione numero otto e organizzato da Confcommercio Pisa, con il patrocinio e il contributo del Comune di Pontedera, la compartecipazione della Camera di Commercio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video City Chaos Giant Dino vs Police | Rescue Adventure | Cartoon animation for kids | BST Police Patrol Sullo stesso argomento Tutto pronto per Noale in Fiore con 200 espositori, mercatini e intrattenimentoCi sarà anche uno stand di Veneto Agricoltura, l’agenzia della Regione che si occupa tra le altre cose del centro sperimentale ortofloricolo di Po di... L’evoluzione del concetto di divertimento tra svago e intrattenimentoIl piacere di fuggire dalla realtà è diventato il baricentro attorno a cui ruota l’intera architettura della nostra quotidianità. Pontedera città dei bambini, inizia la VII edizione di PontederaKidsPontedera, 19 maggio 2025 – Pontedera torna ad essere la città dei bambini e dei ragazzi con Pontedera Kids, il format tutto giochi e divertimento giunto alla VII edizione e organizzato da ... lanazione.it Torna in centro Pontedera kids: L’evento è cresciuto negli anniOggi è il giorno di Pontedera Kids, il format tutto giochi e divertimento giunto alla sesta edizione ed organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio e il contributo del Comunela ... lanazione.it