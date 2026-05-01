Il centro di Cesena è pronto ad accogliere la quarta edizione del Romagna beer festival

Chi è un appassionato di birra, quella rigorosamente artigianale, non può perdersi l'evento che si svolgerà venerdì 8 e sabato 9 maggio lungo via Cesare Battisti a Cesena. Si tratta della 4° edizione del "Romagna beer festival" che ha come obiettivo principale la valorizzazione dei piccoli.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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