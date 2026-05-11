Turi celebra la Ciliegia Ferrovia | dal 5 al 7 giugno la 34ª edizione della Sagra

A Turi, in provincia di Bari, si svolge la 34ª edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia dal 5 al 7 giugno. L’evento celebra la tradizione locale legata alla raccolta delle ciliegie, un momento che coinvolge le aziende agricole della zona e richiama visitatori da diverse parti. Durante i tre giorni si svolgono esposizioni, degustazioni e iniziative legate al mondo agricolo e alle produzioni tipiche.

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C’è un tempo, a Turi (BA), che profuma di dolcezza e tradizione: è il tempo delle ciliegie. Non è solo una stagione, ma un racconto che si rinnova ogni anno tra i campi, dove le prime luci dell’alba accompagnano il lavoro attento di mani esperte nella raccolta dei frutti maturi. A celebrarlo, dal.🔗 Leggi su Baritoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Salviano celebra i baccelli: al via la 134ª edizione della sagra? Cosa sapere Il Circolo Arci Carli Salviano presenta la 134ª edizione della Sagra dei Baccelli per il 3 maggio. Leggi anche: A Bagnoro la Festa della ciliegia: l'edizione 2026 Si parla di: Sagra della Ciliegia Ferrovia 2026 a Turi (BA): date, programma e cosa gustare; Sagre delle ciliegie 2026: le migliori feste di giugno da Turi a Celleno in giro per l’Italia. Il weekend delle ciliegie: a Turi torna la Sagra della Ferrovia. La festa anche di chi le coltivaNiente tempo delle mele: a Turi è il tempo delle ciliegie. Dal 31 maggio al 2 giugno torna la Sagra della ciliegia ferrovia. Giunta alla 33esima edizione, l’evento celebra non solo l’amato frutto, ... bari.repubblica.it