Ateez gruppo di punta del K-pop a Rock in Roma 2026
Il 8 luglio 2026, gli Ateez, gruppo di punta del K-pop, saranno gli artisti principali sul palco di Rock in Roma. L’annuncio è stato comunicato dall’organizzazione della manifestazione, che ha confermato la loro presenza come headliner. La band sudcoreana si esibirà durante l’evento estivo, attirando l’attenzione di numerosi fan e appassionati di musica internazionale.
Rock in Roma ha annunciato che gli Ateez, gruppo di punta del K-pop a livello mondiale, saliranno sul palco come headliner l’8 luglio 2026.Il gruppo — composto da Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung e Jongho — si esibirà a Roma per la prima volta in assoluto, segnando un. 🔗 Leggi su Romatoday.it
ATEEZ - ADRENALINE (ROCK VERSION)
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ATEEZ a Rock in Roma 2026: Il Grande K-PopIl gruppo sudcoreano ATEEZ si prepara a salire sul palco dell’Ippodromo delle Capannelle a Roma il 8 luglio 2026, per una data del loro tour europeo.
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