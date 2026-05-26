Ateez gruppo di punta del K-pop a Rock in Roma 2026

Notizia in breve

Il 8 luglio 2026, gli Ateez, gruppo di punta del K-pop, saranno gli artisti principali sul palco di Rock in Roma. L’annuncio è stato comunicato dall’organizzazione della manifestazione, che ha confermato la loro presenza come headliner. La band sudcoreana si esibirà durante l’evento estivo, attirando l’attenzione di numerosi fan e appassionati di musica internazionale.