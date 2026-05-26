Ateez gruppo di punta del K-pop a Rock in Roma 2026

Da romatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 8 luglio 2026, gli Ateez, gruppo di punta del K-pop, saranno gli artisti principali sul palco di Rock in Roma. L’annuncio è stato comunicato dall’organizzazione della manifestazione, che ha confermato la loro presenza come headliner. La band sudcoreana si esibirà durante l’evento estivo, attirando l’attenzione di numerosi fan e appassionati di musica internazionale.

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Rock in Roma ha annunciato che gli Ateez, gruppo di punta del K-pop a livello mondiale, saliranno sul palco come headliner l’8 luglio 2026.Il gruppo — composto da Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung e Jongho — si esibirà a Roma per la prima volta in assoluto, segnando un. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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ATEEZ - ADRENALINE (ROCK VERSION)

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