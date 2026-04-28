ATEEZ a Rock in Roma 2026 | Il Grande K-Pop

Da ezrome.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gruppo sudcoreano ATEEZ si prepara a salire sul palco dell’Ippodromo delle Capannelle a Roma il 8 luglio 2026, per una data del loro tour europeo. Si tratta dell’unica tappa italiana prevista nel tour e ha già generato grande attenzione tra i fan. L’evento si svolge nel contesto di un appuntamento musicale di rilievo, che attirerà appassionati da diverse parti d’Europa.

Cosa: L’attesa e unica data italiana del tour europeo della celebre band K-pop ATEEZ. Dove e Quando: Ippodromo delle Capannelle, Roma, mercoledì 8 luglio 2026. Perché: Un’occasione imperdibile per assistere alle coreografie di livello mondiale, alla presenza scenica esplosiva e alle hit globali di uno dei gruppi sudcoreani più seguiti e acclamati dell’attuale panorama musicale. L’estate romana si prepara ad accogliere un’ondata di energia pura e uno spettacolo dal vivo senza precedenti, confermando la città eterna come crocevia fondamentale per le grandi tendenze musicali internazionali. A Rock in Roma 2026 arriva infatti la potenza inarrestabile della band K-pop ATEEZ.🔗 Leggi su Ezrome.it

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© Ezrome.it - ATEEZ a Rock in Roma 2026: Il Grande K-Pop

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