Assunzioni nella polizia metropolitana aperto il bando di concorso
La Città Metropolitana di Firenze ha pubblicato un bando di concorso pubblico per l’assunzione di cinque ufficiali di polizia metropolitana. Le assunzioni sono a tempo pieno e indeterminato e riguardano figure inquadrate nell’area dei funzionari con il profilo di vigilanza. La selezione si svolgerà tramite esami e riguarda candidati in possesso dei requisiti richiesti dal bando. La domanda di partecipazione può essere presentata entro la data stabilita nel bando.
La Città Metropolitana di Firenze ha indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di cinque ufficiali di polizia metropolitana, inquadratei nell’area dei funzionari e con il profilo ‘vigilanza’.La prestazione lavorativa è articolata su turni giornalieri. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Nuove assunzioni nel Comune di Firenze nella Polizia Locale! Unopportunità imperdibile per
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