Assunzioni nella polizia metropolitana aperto il bando di concorso

Notizia in breve

La Città Metropolitana di Firenze ha pubblicato un bando di concorso pubblico per l’assunzione di cinque ufficiali di polizia metropolitana. Le assunzioni sono a tempo pieno e indeterminato e riguardano figure inquadrate nell’area dei funzionari con il profilo di vigilanza. La selezione si svolgerà tramite esami e riguarda candidati in possesso dei requisiti richiesti dal bando. La domanda di partecipazione può essere presentata entro la data stabilita nel bando.