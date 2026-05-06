Nuovo concorso pubblico a Milano | 14 assunzioni in Città Metropolitana Come candidarsi

La Città Metropolitana di Milano ha indetto un concorso pubblico per 14 posti a tempo indeterminato. Le candidature possono essere inviate fino al 25 maggio attraverso le modalità previste dal bando. Le figure richieste riguardano diversi ruoli all’interno dell’ente e la selezione sarà basata sui criteri stabiliti nel documento ufficiale. Le procedure di iscrizione sono già attive e disponibili online.

La Città metropolitana di Milano assume 14 persone a tempo indeterminato. Le iscrizioni al concorso per ricoprire incarichi pubblici nell'ente sono già aperte, c'è tempo fino al prossimo 25 maggio. Per candidarsi è necessario utilizzare il portale InPa. Le figure ricercateCittà metropolitana di.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Servizio civile alla Città metropolitana di Milano: 11 progetti e 21 posti disponibili. Come candidarsiMilano, 10 marzo 2026 – Un’esperienza nella Pubblica Amministrazione per costruire il futuro del territorio e arricchire il curriculum. Città Metropolitana, sette nuove assunzioni per rafforzare la macchina amministrativaLa Città Metropolitana di Messina prosegue nel percorso di rafforzamento del proprio assetto organizzativo con l’assunzione di sette nuove unità di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Concorsi Pubblici 2026: nuovi concorsi non scaduti; La Città Metropolitana di Firenze ha pubblicato un concorso da 14 posti per agenti di polizia locale; Concorso Città di Milano Funzionari Mercato del lavoro 2026: 8 posti a tempo indeterminato; Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza a maggio 2026. Lavoro, Città Metropolitana assume: aperti tre concorsi per 14 nuovi funzionariLavoro, Città Metropolitana cerca 14 persone, ecco i concorsi aperti. Nuove opportunità di impiego pubblico nel cuore della Lombardia. La Città ... ilnotiziario.net Torino, nuove assunzioni: due posti a tempo indeterminato per addetti al parco autoTorino, concorso della Città metropolitana per due addetti al parco auto: requisiti, prove e scadenza delle domande. torinofree.it Frascarelli a Città metropolitana: servono interventi urgenti su via Braccianese Claudia - facebook.com facebook