Assunzioni docenti quando avviene la cancellazione dalle altre graduatorie di merito dopo il ruolo?

Nel question time del 25 maggio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, è stata affrontata una questione relativa alle procedure di reclutamento dei docenti e all’attribuzione delle supplenze. Il focus è stato posto sugli elenchi regionali per il ruolo e sul rapporto con la scelta delle 150 preferenze, passaggio centrale per i docenti interessati alle nomine e agli incarichi annuali. La cancellazione dalle graduatorie di merito non avviene immediatamente con l’accettazione della nomina. La cancellazione scatta solo dopo la conferma in ruolo, cioè dopo il superamento dell’anno di prova. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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