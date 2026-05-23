Concorso docenti PNRR 3 pubblicate le prime graduatorie | cosa devono fare adesso i vincitori? Quando ci saranno le assunzioni?

Sono state pubblicate le prime graduatorie di merito del concorso PNRR3 per docenti. L’Ufficio Scolastico della Sardegna ha iniziato a diffondere gli elenchi, con ulteriori pubblicazioni previste nelle prossime settimane per altri uffici e classi di concorso. I vincitori devono attendere le comunicazioni ufficiali per le procedure di immissione in ruolo. Le assunzioni sono programmate successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive e alle comunicazioni ufficiali.

L’Ufficio Scolastico della Sardegna ha iniziato a pubblicare la prima graduatoria di merito del concorso PNRR3 e man mano nelle prossime settimane si conosceranno gli elenchi graduati per gli altri uffici scolastici e classi di concorso. Molti sono i dubbi degli aspiranti che si chiedono cosa devono fare adesso nel concreto. Anche se i vincitori hanno la certezza del diritto al ruolo, la macchina burocratica richiede tempi di attesa: in primo luogo deve essere definito il contingente dei posti per le immissioni in ruolo e poi bisognerà aspettare l'estate inoltrata per l'avvio delle procedure di assegnazione delle sedi. L'articolo.... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Aggiornamento GPS 2026, 86 FAQ pubblicate: il punto della situazione

Sullo stesso argomento

Graduatorie concorso docenti PNRR3: quando saranno pubblicate?C'è fermento tra i candidati che hanno superato anche la prova orale del concorso PNRR3 sono in attesa di conoscere quale posizione occuperanno in...

Graduatorie GPS docenti 2026: quando saranno pubblicate?È ancora aprile e siamo nel clou del secondo quadrimestre dell'anno scolastico 202526 ma dal punto di vista amministrativo si pensa già al prossimo...

Concorso Scuola Ordinario 2027 come fare per prepararsi bene, visto che manuali sono una perdita di tempo vedi a Pnrr 3 ALTERNATIVE AD Origine Concorsi Scuola reddit

Graduatorie concorso docenti PNRR3 scuola secondaria: inizia la pubblicazione [AGGIORNATO]Inizia la pubblicazione delle graduatorie concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria primo e secondo grado ... orizzontescuola.it

Concorso docenti, c’è lo sprint finale: più di 6.500 assunzioni nella regioneIl concorso a cattedra Pnrr 3 entra nella fase conclusiva e in Campania si apre una delle più vaste operazioni di stabilizzazione del personale docente degli ultimi anni. Mentre in ... ilmattino.it