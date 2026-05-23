Concorso docenti PNRR 3 pubblicate le prime graduatorie | cosa devono fare adesso i vincitori? Quando ci saranno le assunzioni?
Sono state pubblicate le prime graduatorie di merito del concorso PNRR3 per docenti. L’Ufficio Scolastico della Sardegna ha iniziato a diffondere gli elenchi, con ulteriori pubblicazioni previste nelle prossime settimane per altri uffici e classi di concorso. I vincitori devono attendere le comunicazioni ufficiali per le procedure di immissione in ruolo. Le assunzioni sono programmate successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive e alle comunicazioni ufficiali.
L’Ufficio Scolastico della Sardegna ha iniziato a pubblicare la prima graduatoria di merito del concorso PNRR3 e man mano nelle prossime settimane si conosceranno gli elenchi graduati per gli altri uffici scolastici e classi di concorso. Molti sono i dubbi degli aspiranti che si chiedono cosa devono fare adesso nel concreto. Anche se i vincitori hanno la certezza del diritto al ruolo, la macchina burocratica richiede tempi di attesa: in primo luogo deve essere definito il contingente dei posti per le immissioni in ruolo e poi bisognerà aspettare l'estate inoltrata per l'avvio delle procedure di assegnazione delle sedi. L'articolo.... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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