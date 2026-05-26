Assolto il detenuto trovato con due telefoni a Secondigliano | il fatto non sussiste

Notizia in breve

Il detenuto trovato in possesso di due telefoni a Secondigliano è stato assolto. La corte ha accolto la tesi difensiva secondo cui non ci sono stati accertamenti sul funzionamento dei dispositivi né sulla loro effettiva utilizzazione da parte dell’imputato. La decisione si basa sulla mancanza di prove che dimostrino l’uso dei telefoni da parte del detenuto durante il periodo di detenzione. La sentenza ha quindi dichiarato che il fatto non sussiste.