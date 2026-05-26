Assolto il detenuto trovato con due telefoni a Secondigliano | il fatto non sussiste
Il detenuto trovato in possesso di due telefoni a Secondigliano è stato assolto. La corte ha accolto la tesi difensiva secondo cui non ci sono stati accertamenti sul funzionamento dei dispositivi né sulla loro effettiva utilizzazione da parte dell’imputato. La decisione si basa sulla mancanza di prove che dimostrino l’uso dei telefoni da parte del detenuto durante il periodo di detenzione. La sentenza ha quindi dichiarato che il fatto non sussiste.
Accolta in pieno la tesi difensiva avanzata dal difensore di fiducia del detenuto, l'avvocato avellinese Rolando Iorio, il quale ha sostenuto l'assoluta mancanza di qualsiasi accertamento in ordine all'effettivo funzionamento dei 2 telefoni ed al loro utilizzo da parte del suo assistito.Il caso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Notizie e thread social correlati
Milano, assolto un ex maresciallo accusato di stalking: ‘Il fatto non sussiste’A Milano, un ex maresciallo è stato assolto dalle accuse di stalking, minaccia e concussione sessuale dal Tribunale.
Violentata da sieropositivo e morta di Aids, lui assolto: "Il fatto non sussiste"Un uomo accusato di aver diffuso volontariamente il virus dell’HIV attraverso rapporti sessuali non protetti con la moglie e un’amica, entrambe...
Temi più discussi: Assolto il detenuto trovato con due telefoni a Secondigliano: il fatto non sussiste; Partita di calcio per Andrea Di Nino: si raccolgono prodotti per i detenuti di Mammagialla; OMICIDIO DI CAMORRA. Colpo di scena in Appello: assolto Vincenzo Zagaria, confermate le condanne per Schiavone e Misso; Cappella cimiteriale chiusa ad Atripalda: vedova porta in tribunale Comune e Confraternita.
Dritto e rovescio. . Stasi, attualmente detenuto per il delitto, è stato sbattuto dentro senza una prova: innocente, è in galera da quasi 20 anni Vittorio Feltri a #drittoerovescio sul caso #Garlasco facebook
Smartphone nell’alta sicurezza, assolto detenuto accusato di essersi barricato in bagnoSmartphone nell'alta sicurezza, assolto detenuto accusato di essersi barricato in bagno. Tribunale - Imputato di resistenza il 36enne palermitano Cosimo Geloso - Altri cinque sono stati denunciati per ... tusciaweb.eu
Malore, detenuto trovato morto. Accertamenti anche nella cellaProseguono gli accertamenti della procura sul decesso di un detenuto 45enne, stroncato da un malore mentre dormiva nella propria cella. Nei giorni scorsi, la procura ha disposto l’autopsia sul corpo ... ilrestodelcarlino.it