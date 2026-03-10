Milano assolto un ex maresciallo accusato di stalking | ‘Il fatto non sussiste’

A Milano, un ex maresciallo è stato assolto dalle accuse di stalking, minaccia e concussione sessuale dal Tribunale. Il giudice ha stabilito che “il fatto non sussiste” e ha disposto l’assoluzione dell’uomo. La decisione è arrivata al termine del procedimento giudiziario che lo vedeva coinvolto, senza che siano state riconosciute responsabilità a suo carico.

Un processo lungo e delicato, nato dalle accuse di una giovane considerata particolarmente fragile, si chiude con un'assoluzione piena. Il Tribunale di Milano ha infatti assolto l'ex comandante della stazione dei carabinieri di San Donato Milanese, Antonio Giulino, 49 anni, dalle accuse di stalking, minaccia e concussione sessuale nei confronti di una ragazza di 20 anni con disturbi psichici. La decima sezione penale, presieduta dalla giudice Antonella Bertoja, ha pronunciato la formula più ampia: "il fatto non sussiste". Con lei nel collegio anche le giudici Cristina Dani e Giovanna Taricco.