Un uomo accusato di aver diffuso volontariamente il virus dell’HIV attraverso rapporti sessuali non protetti con la moglie e un’amica, entrambe successivamente decedute a causa dell’Aids, è stato assolto dalla Corte di assise di Napoli. La sentenza ha dichiarato che il fatto non sussiste, escludendo la responsabilità penale dell’imputato. La vicenda ha attirato l’attenzione sul caso giudiziario che si è svolto nelle ultime settimane.

L’imputato, un 65enne di Ischia, era accusato di omicidio volontario con dolo eventuale. La decisione dei giudici È stato assolto, dall’accusa di aver diffuso consapevolmente il virus dell'Hiv attraverso rapporti sessuali non protetti con la moglie e con un’amica della donna – poi morta di Aids – l’uomo finito sotto processo davanti alla Corte di assise di Napoli. Secondo i giudici, "il fatto non costituisce reato".L’imputato, un 65enne di Ischia, era accusato di omicidio volontario con dolo eventuale in relazione alla morte di una donna polacca di 37 anni, avvenuta nel novembre del 2017. Secondo la ricostruzione della procura, l’uomo – pur consapevole della propria sieropositività – avrebbe avuto rapporti non protetti con la vittima, accettando il rischio di provocarne il decesso per Aids. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Violentata da sieropositivo e morta di Aids, lui assolto: "Il fatto non sussiste"

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