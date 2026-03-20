Assicurazione sanitaria docenti e ATA | risorse sottratte alle scuole per finanziare i vertici del MIM Richiesti chiarimenti dalla FLC CGIL

La FLC CGIL denuncia che i fondi destinati alla sanità integrativa degli insegnanti e del personale ATA sono stati utilizzati per coprire le polizze dei dirigenti del Ministero dell'Istruzione, con risorse sottratte alle scuole. La questione ha portato il sindacato a chiedere chiarimenti alle autorità competenti, evidenziando una modifica nei flussi di spesa rispetto alle precedenti assegnazioni.

Il sindacato FLC CGIL denuncia che i fondi scolastici per la sanità integrativa pagheranno le polizze dei dirigenti del Ministero L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati FLC CGIL contro i metal detector nelle scuole. Fracassi: “Servono più docenti e personale ATA, non controllo e repressione”La segretaria generale della FLC CGIL Gianna Fracassi ha respinto la proposta di installare metal detector nelle scuole dopo l’omicidio di La Spezia. Sconti e agevolazioni docenti e ATA: dai trasporti (anche con Carta docente) all’assicurazione sanitaria, dagli alimentari all’abbigliamento. Il dettaglioIn una apposita sezione del sito del Ministero il personale docente, Ata, educatori e dirigenti può già usufruire dal 2023 di agevolazioni... Una raccolta di contenuti su Assicurazione sanitaria Temi più discussi: Assicurazione sanitaria integrativa: i fondi della scuola usati per i dirigenti del MIM?; La Carta del docente? Ecco cosa diventerà, Valditara: sostegno al benessere complessivo del personale. Le scuole si occuperanno di PC, libri e corsi [VIDEO]; Scuola in prima linea: Mobilità del personale docente - TVL; Lavoro, 2 persone su 3 non si sentono all'altezza di capi e colleghi: i rischi della cultura della performance. Assicurazione sanitaria integrativa: i fondi della scuola usati per i dirigenti del MIM?Risorse sottratte alle scuole e messe a benefico anche di soggetti non previsti né dalla legge né dal Contratto: è quanto emerge dal bando di gara. flcgil.it Valditara: pensiamo ad assicurazione sanitaria per docenti e personale scolastico«Stiamo pensando ad una assicurazione sanitaria per il personale della scuola. Ormai ce l’hanno i privati, tutti i dirigenti hanno una assicurazione sanitaria. Lo Stato deve garantire il benessere. ilsole24ore.com Ciao a tutti! Andrò in Giappone per 3 settimane e sto cercando un assicurazione sanitaria affidabile e con massimali alti. Cosa mi consigliate in base alle vostre esperienze Sto leggendo mille polizze e sono sempre più confusa! Grazie :) - facebook.com facebook