Mobilità docenti si potrà usare il Fascicolo digitale per consultare i servizi utili per l’allegato D NOVITA’ 2026

Da oggi è possibile accedere alle domande di mobilità docenti per il 2026 tramite la piattaforma Istanze Online, con scadenza prevista per il 2 aprile. Per consultare i servizi necessari all’allegato D, si potrà fare affidamento sul Fascicolo digitale. La procedura riguarda esclusivamente chi intende trasferirsi o assegnarsi in altra sede scolastica.

Mobilità docenti 2026 oggi al via: sarà possibile presentare la domanda tramite Istanze online entro il 2 aprile. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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