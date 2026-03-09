Gli Stati Uniti e Israele intensificano le azioni contro l’Iran, con operazioni militari e pressioni diplomatiche che continuano senza sosta. Dopo un episodio avvenuto il 28 febbraio scorso, le due nazioni mantengono una forte linea di contrasto, senza rivelare dettagli sulle strategie future. La situazione rimane tesa e senza segnali di de-escalation, mentre si susseguono le operazioni e le comunicazioni ufficiali.

La guerra scatenata da Usa e Israele all’Iran prosegue e, dopo che il 28 febbraio scorso Washington e Tel Aviv hanno scatenato sulla Repubblica Islamica un’imponente potenza di fuoco (ineguagliata dall’assalto all’Iraq degli Usa nel 2003), sta emergendo uno scenario in cui allo strapotere tattico degli alleati non sta corrispondendo, però, un raggiungimento degli obiettivi strategici. E, anzi, forse tali obiettivi non paiono nemmeno chiari e modulabili. Usa e Israele, le priorità della guerra. Certo, Usa e Israele hanno assestato un violento primo colpo nella giornata del 28 febbraio, eliminando la Guida Suprema Ali Khamenei e diversi alti papaveri del sistema militare del regime, e proseguono con intensità crescente un’ offensiva aerea contro vari obiettivi del sistema di difesa della Repubblica Islamica. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Israele e Usa martellano l’Iran: dietro le bombe, poca visione strategica e possibili divisioni

