Assegno per il nucleo familiare scattano gli aumenti | ecco i nuovi importi

È stato pubblicato sul sito dell’Inps la Circolare numero 61 del 26 maggio 2026 con i nuovi importi dell’ Assegno per il nucleo familiare, più elevati per la rivalutazione annua effettuata dall’Istat con effetto dal prossimo 1° luglio 2026. A chi spetta. Gli importi spettano ai nuovi livelli di reddito familiare che “riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti”, fa sapere l’Inps. “La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, calcolata dall’Istat tra l’anno 2025 e l’anno 2024, è risultata pari a + 1,4%”, aggiunge l’Ente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Assegno di inclusione FEBBRAIO 2026 nuovi importi, ricariche, pagamenti e CALCOLO Isee

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