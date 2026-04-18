Assegno unico ecco tutto quello che c' è da sapere | il calendario fino a dicembre e gli importi

Tra poche settimane si concluderà l’erogazione dell’Assegno Unico relativa al mese di aprile. La misura, pensata per sostenere economicamente le famiglie con figli a carico, prevede un calendario di pagamenti che si estende fino a dicembre. Sono stati annunciati gli importi e le date di distribuzione, fornendo alle famiglie tutte le informazioni necessarie per pianificare i mesi successivi.

Manca poco tempo e l'erogazione dell'Assegno Unico, misura concepita per tutte le famiglie con figlio a carico, arriverà a scadenza per quanto concerne il mese di aprile. Come è ormai noto, il sussidio è andato a sostituire bonus natalità, assegni familiari e altre detrazioni precedenti, ed è rivolto a quei nuclei familiari con figlio a carico, dal 7° mese di gravidanza fino ai 21 anni, oppure senza limiti di età in caso di disabilità. Per quanto riguarda il mese di aprile, si nota una riduzione dell'importo rispetto alle mensilità che lo hanno preceduto. Non c'è stato nessun taglio al sostegno alle famiglie, questo è bene precisarlo. L'importo sarà minore per via della fine dei conguagli.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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