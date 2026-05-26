Assegno per il nucleo familiare aumentano gli importi! Le nuove cifre

L’ assegno per il nucleo familiare sarà più alto a partire dal prossimo 1° luglio 2026. L’aggiornamento è contenuto nella Circolare numero 61 pubblicata dall’INPS, che recepisce la rivalutazione annuale effettuata dall’ISTAT sulla base dell’aumento del costo della vita. L’adeguamento riguarda le soglie reddituali e gli importi riconosciuti alle famiglie che hanno diritto alla misura economica. La variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, è stata pari all’1,4% tra il 2024 e il 2025. Proprio questo dato ha determinato il nuovo incremento degli assegni validi fino al 30 giugno 2027. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Assegno Unico aprile 2026: pagamenti ufficiali e perché potresti ricevere meno

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