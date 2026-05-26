ASL Roma 1 e Fondazione Relazionesimo accordo per il nuovo Servizio Oncologia

L’ASL Roma 1 e la Fondazione Relazionesimo ETS hanno firmato un accordo per avviare un nuovo servizio di oncologia. L’intesa prevede la collaborazione tra le due realtà per migliorare l’assistenza ai pazienti. La struttura sarà dedicata alla diagnosi e al trattamento oncologico e sarà operativa entro i prossimi mesi. La collaborazione coinvolge anche attività di ricerca e formazione per il personale sanitario.

ROMA (ITALPRESS) – L’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 e la Fondazione Relazionèsimo ETS hanno firmato una convenzione triennale che avvia il progetto “Relazioni di cura: Arte, Interiorità e Umanità” per il nuovo Servizio Oncologia e la ristrutturazione del DH Oncoematologico dell’Ospedale Santo Spirito in Sassia di Roma. L’accordo è stato sottoscritto oggi dal Direttore Generale dell’ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle, e dalla Presidente della Fondazione, Ketty Panni. Presenti come relatori, moderati dal giornalista Marco Dotti, anche Luca Cipriani, Presidente SIGOT e Direttore Dipartimento delle Specialità Mediche ASL Roma 1, e Ombretta Zulian, Co-fondatrice della Fondazione Relazionèsimo ETS. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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