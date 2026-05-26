Arte e neuroscienze in oncologia | Asl Roma 1 firma l' accordo con la Fondazione Relazionésimo
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L'Asl Roma 1 e la Fondazione Relazionésimo ETS hanno firmato una convenzione triennale per avviare il progetto "Relazioni di cura: Arte, Interiorità e Umanità" presso il nuovo servizio oncologia e il day hospital oncoematologico dell'ospedale Santo Spirito in Sassia di Roma. L'accordo è stato. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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