Nuovo servizio di diagnostica e neuroriabilitazione per i bambini a Sarno | il servizio dell' Asl

È stato inaugurato presso il Presidio Ospedaliero “Villa Malta” di Sarno un nuovo servizio dedicato alla diagnostica e alla neuroriabilitazione per bambini fino a 14 anni e le loro famiglie. La struttura, gestita dall’Asl, offre assistenza specializzata destinata ai piccoli pazienti. L’apertura di questa unità rappresenta un intervento per migliorare l’offerta sanitaria rivolta ai bambini nella zona.