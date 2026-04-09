Nuovo servizio di diagnostica e neuroriabilitazione per i bambini a Sarno | il servizio dell' Asl
È stato inaugurato presso il Presidio Ospedaliero “Villa Malta” di Sarno un nuovo servizio dedicato alla diagnostica e alla neuroriabilitazione per bambini fino a 14 anni e le loro famiglie. La struttura, gestita dall’Asl, offre assistenza specializzata destinata ai piccoli pazienti. L’apertura di questa unità rappresenta un intervento per migliorare l’offerta sanitaria rivolta ai bambini nella zona.
E' stato attivato presso il Presidio Ospedaliero “Villa Malta” di Sarno, un nuovo servizio di diagnostica e neuroriabilitazione destinato ai bambini fino a 14 anni e alle loro famiglie. Promosso dalla Direzione Strategica dell’Asl Salerno con il contributo del Direttore della UOC di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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