Asl percorso formativo in occasione dell' Africa Day | un ricordo di Bakari Sako
L'Asl Brindisi ha organizzato un percorso formativo in occasione dell'Africa Day, dedicato a Bakari Sako. L'iniziativa si inserisce nel quadro di interventi per migliorare l'accesso ai servizi sociosanitari per la popolazione straniera, con un focus sulla formazione degli operatori sanitari. L'obiettivo è rafforzare le competenze dei professionisti per garantire un'assistenza più efficace e inclusiva.
BRINDISI - Continua l'impegno dell'Asl Brindisi nel garantire un accesso equo ai servizi sociosanitari alla popolazione straniera, investendo nella formazione dei professionisti. Ieri (lunedì 25 maggio 2026), in occasione dell'Africa Day, si è tenuto l'ultimo appuntamento del percorso formativo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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