Asl percorso formativo in occasione dell' Africa Day | un ricordo di Bakari Sako

Notizia in breve

L'Asl Brindisi ha organizzato un percorso formativo in occasione dell'Africa Day, dedicato a Bakari Sako. L'iniziativa si inserisce nel quadro di interventi per migliorare l'accesso ai servizi sociosanitari per la popolazione straniera, con un focus sulla formazione degli operatori sanitari. L'obiettivo è rafforzare le competenze dei professionisti per garantire un'assistenza più efficace e inclusiva.