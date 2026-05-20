Smettere di fumare consulenze gratuite dell' Asl Napoli 1 in occasione del No tobacco day

A fine maggio ricorre il "Non tobacco day", giornata mondiale senza tabacco. Un modo per ricordare in tutto il mondo cosa effettivamente significa fumare e quali sono i rischi per la salute. Consulenze gratuitePer l'occasione la ASL Napoli 1 Centro mette in campo i propri operatori specializzati. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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SMETTERE DI FUMARE fa guadagnare le INDUSTRIE DI TABACCO

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Come smettere di fumare, la dipendenza non è solo abitudineSmettere di fumare è difficile perché la nicotina non crea solo un gesto automatico, ma una dipendenza biochimica paragonabile a quella degli zuccheri raffinati, amplificata da un meccanismo di ricomp ... pourfemme.it

La parte più difficile del consulting per me non sono le ore. È non riuscire mai a disconnettermi completamente mentalmente. reddit