Un video mostra un’ambulanza che attraversa piazza Fontana alcuni minuti prima della richiesta di soccorso nell’ambito del caso di Bakari Sako. Le immagini di videosorveglianza sono state depositate negli atti dell’indagine. La sequenza temporale tra il passaggio del mezzo e la chiamata di emergenza potrebbe influenzare le indagini sull’omicidio. La presenza dell’ambulanza in zona prima dell’intervento ufficiale solleva domande sulla tempistica e sui possibili collegamenti con l’aggressione.

Le immagini della videosorveglianza sarebbero agli atti: il mezzo sarebbe passato in piazza Fontana alcuni minuti prima della richiesta ufficiale di soccorso. Un nuovo elemento entra nell’inchiesta sull’omicidio di Bakari Sako, il bracciante di 35 anni originario del Mali ucciso all’alba del 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Si tratta di un filmato di videosorveglianza che potrebbe aggiungere dettagli importanti nella ricostruzione di quei minuti. Secondo quanto emerge dagli atti, una telecamera installata in piazza Fontana avrebbe registrato il passaggio con una breve sosta di un’ambulanza alle 5.26, negli istanti in cui l’aggressione era in corso o si era appena conclusa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Omicidio di Bakari Sako, spunta un video dell’ambulanza durante l’aggressione: ora c’è una domanda che pesa sull’inchiesta

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Unambulanza passò durante laggressione contro Bakari Sako, ma non si fermò

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