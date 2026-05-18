ASL Frosinone convegno sulla sanità digitale | innovazione e futuro dei servizi sanitari
Il 26 maggio 2026 si terrà presso la Sala Teatro dell’ASL di Frosinone un convegno dedicato alla digitalizzazione dei servizi sanitari. L’evento, intitolato “La digitalizzazione a supporto dei processi di assistenza – L’ASL di Frosinone con un piede nel futuro”, avrà come obiettivo principale discutere delle innovazioni tecnologiche applicate alla sanità. La partecipazione è rivolta a operatori sanitari, tecnici e rappresentanti delle istituzioni coinvolte nel settore. La giornata si concentrerà su progetti e strumenti digitali adottati dall’azienda sanitaria.
La ASL di Frosinone presenta il convegno “La digitalizzazione a supporto dei processi di assistenza – L’ASL di Frosinone con un piede nel futuro”, in programma martedì 26 maggio 2026 presso la Sala Teatro dell’Azienda, in via Armando Fabi a Frosinone.L’iniziativa sarà una giornata di confronto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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