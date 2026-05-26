Asili nido comunali la CISL FP | L’in house non può essere una scelta automatica

Notizia in breve

La CISL FP di Taranto ha commentato il parere espresso riguardo alla gestione degli asili nido comunali, sottolineando che l'in house non dovrebbe essere una scelta automatica. La sigla sindacale ha evidenziato che le decisioni sul servizio devono essere valutate in base a criteri specifici e non prese di impulso. Non sono stati forniti dettagli su eventuali alternative o procedure. La posizione si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione diretta o indiretta dei servizi pubblici.