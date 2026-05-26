Asili nido comunali la CISL FP | L’in house non può essere una scelta automatica
La CISL FP di Taranto ha commentato il parere espresso riguardo alla gestione degli asili nido comunali, sottolineando che l'in house non dovrebbe essere una scelta automatica. La sigla sindacale ha evidenziato che le decisioni sul servizio devono essere valutate in base a criteri specifici e non prese di impulso. Non sono stati forniti dettagli su eventuali alternative o procedure. La posizione si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione diretta o indiretta dei servizi pubblici.
Tarantini Time Quotidiano La CISL FP del Comune di Taranto interviene sul parere espresso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in merito all’ipotesi di affidamento in house della gestione degli asili nido comunali, sottolineando come le osservazioni formulate dall’Antitrust confermerebbero le criticità già evidenziate dal sindacato negli ultimi mesi. Secondo la CISL FP, il ricorso al modello in house non potrebbe essere affrontato come una semplice scelta organizzativa, ma richiederebbe approfondimenti tecnici, economici e amministrativi. “Da tempo sosteniamo che il ricorso all’in house non possa rappresentare una scelta automatica o meramente organizzativa, ma debba essere supportato da una rigorosa istruttoria tecnico-economica”, dichiara Fabio Ligonzo, segretario aziendale CISL FP Comune di Taranto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
Notizie e thread social correlati
Manfredonia, al via la scelta finale per i nomi dei due asili nido comunaliSono iniziati i lavori per la selezione definitiva dei nomi dei due asili nido comunali di Manfredonia, attualmente identificati come nido di via...
Asili nido e infanzia, la Cgil Fp presenta un esposto contro l'assessora CensiLa Cgil Fp di Frosinone Latina ha depositato un esposto presso la Procura di Latina contro l’assessora alla Pubblica istruzione del Comune di Latina.
Temi più discussi: Al via le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2026/2027; ASILI NIDO COMUNALI E CONVENZIONATI: APPROVATE LE GRADUATORIE DEFINITIVE 2023/24; Open day degli Asili Nido comunali di Salerno; Graduatoria definitiva Asili Nido comunali - Anno educativo 2026/2027.
ASILI NIDO COMUNALI - GRADUATORIE 2026/2027 PROVVISORIE Sono pubblicate sul sito del Comune le graduatorie provvisorie relative all'iscrizione agli asili nido comunali per l'anno scolastico 2026/2027 ? I cittadini hanno tempo fino al 3 giugno p facebook
Ad Assisi tre giorni di open day per gli asili nido comunali ow.ly/Kxaw106yFiw #tuttoggi #Assisi #Istituzioni #asilinido #assisi #cronaca #evidenza #scoop x.com
Nomi dei due asili nido comunali di Manfredonia, votazioni aperte fino al 6 giugnoSi entra ora nella fase finale del percorso partecipato avviato dall’Amministrazione comunale per scegliere i nomi dei due asili nido comunali di Manfredonia, oggi conosciuti come nido di via Florio e ... manfredonianews.it
MANFREDONIA ASILI Manfredonia, al via la scelta dei nomi dei due asili nido comunaliDopo la raccolta delle proposte avanzate dai cittadini, l’Assessorato al Welfare ha selezionato una rosa di nomi ... statoquotidiano.it