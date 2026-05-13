Asili nido e infanzia la Cgil Fp presenta un esposto contro l' assessora Censi

Da latinatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cgil Fp di Frosinone Latina ha depositato un esposto presso la Procura di Latina contro l’assessora alla Pubblica istruzione del Comune di Latina. La denuncia riguarda presunte irregolarità legate alla gestione dei servizi di asili nido e infanzia. La confederazione sindacale ha dichiarato che l’azione mira a tutelare le libertà sindacali e mantenere l’equilibrio tra le istituzioni coinvolte.

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La Cgil Fp Frosinone Latina ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Latina nei confronti dell’assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Latina, Federica Censi: "Riteniamo necessario tutelare le libertà sindacali e il corretto equilibrio delle relazioni istituzionali".La.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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