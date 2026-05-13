Asili nido e infanzia la Cgil Fp presenta un esposto contro l' assessora Censi

La Cgil Fp di Frosinone Latina ha depositato un esposto presso la Procura di Latina contro l’assessora alla Pubblica istruzione del Comune di Latina. La denuncia riguarda presunte irregolarità legate alla gestione dei servizi di asili nido e infanzia. La confederazione sindacale ha dichiarato che l’azione mira a tutelare le libertà sindacali e mantenere l’equilibrio tra le istituzioni coinvolte.

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