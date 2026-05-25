Sono iniziati i lavori per la selezione definitiva dei nomi dei due asili nido comunali di Manfredonia, attualmente identificati come nido di via Florio e nido di via Daunia. La fase finale del percorso partecipato promosso dall’amministrazione comunale coinvolge ora la scelta ufficiale dei nomi.

Si entra ora nella fase finale del percorso partecipato avviato dall’Amministrazione comunale per scegliere i nomi dei due asili nido comunali di Manfredonia, oggi conosciuti come nido di via Florio e nido di via Daunia. Complessivamente sono arrivate oltre 200 proposte, segno di una partecipazione ampia e sentita da parte della città. Tra tutte, sono stati individuati sei nomi per ciascun asilo nido, scelti tenendo conto del valore educativo, simbolico e identitario delle proposte ricevute. Per il nido comunale di via Florio si potrà scegliere tra Maria Montessori, Federico II e Bianca Lancia, Aquiloni, Futura, Domenico Caliendo, La casa dei bimbi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, al via la scelta finale per i nomi dei due asili nido comunali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ginevra con Amare di La Rappresentante Di Lista: superpass | The Voice Kids Italy Blind Auditions

Notizie e thread social correlati

Manfredonia, al via la raccolta di proposte per scegliere i nomi dei due asili nido comunaliA Manfredonia è iniziata la raccolta di proposte per scegliere i nomi di due asili nido comunali.

Terni, gestione esterna per due asili nido comunali: concessione da oltre 1,5 milioni di euroIl Comune di Terni ha deciso di affidare a un gestore esterno la gestione dei servizi educativi di due asili nido comunali, il “Peter Pan” di via...

Temi più discussi: Rilancio della ferrovia Foggia-Manfredonia: al via la petizione popolare - FoggiaToday; Manfredonia, ecco la scelta per la panchina; Panchina Manfredonia, la scelta porta in Campania: ecco chi è in pole position; Rose Rosse, 30 anni di storia a Manfredonia: dalla moda donna al nuovo marchio BLOOKER.

Missione CRS-34: la navicella spaziale SpaceX Dragon ha raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale reddit

Al via lavori Bacino Alti Fondali Manfredonia, sarà snodo per logistica rinnovabiliIl bacino alti fondali di Manfredonia (Foggia) sarà oggetti di lavori (il cui termine è previsto entro la metà del 2027) per la rifunzionalizzazione con impalcati metallici di ultima generazione. Lo a ... ansa.it

PERCORSO PARTECIPATO Manfredonia, al via il percorso partecipato per la nuova pianificazione urbanaMANFREDONIA – Prenderà il via venerdì 29 maggio 2026, alle ore 18, presso l’Auditorium C. Serricchio di Palazzo dei Celestini, il percorso di partecipazione pubblica promosso dal Comune di Manfredon ... statoquotidiano.it