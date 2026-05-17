A Asiago, un percorso di trentatré chilometri tra i pascoli dell’Altopiano viene ripetuto durante la tradizionale Rogazione. Questo cammino, che attraversa diverse zone della regione, coinvolge numerosi residenti che decidono di percorrerlo ogni anno. La distanza, che si snoda tra i paesaggi rurali e le aree montane, rappresenta un momento di unione tra le diverse comunità locali. La manifestazione si svolge seguendo un rito che si tramanda da tempo, senza coinvolgere nomi o enti specifici.

? Punti chiave Come influisce questo cammino sulla coesione sociale dell'intero Altopiano?. Perché i residenti scelgono di percorrere trentatré chilometri tra i pascoli?. Cosa accadrà alle tradizioni se il legame con i pascoli svanirà?. Come faranno le nuove generazioni a mantenere vivo questo rito antico?.? In Breve Partenza della processione alle ore 6 di mattina del 16 maggio 2026.. Il sindaco Roberto Rigoni Stern sottolinea l'impatto emotivo sui partecipanti.. Il rito percorre i sentieri che collegano i vari centri della comunità.. La tradizione preserva l'identità locale attraverso la gestione dei pascoli dell'Altopiano.. Dalle 6 di questa mattina, 16 maggio 2026, una folla numerosa ha percorso i 33 chilometri tra i sentieri e i pascoli dell’Altopiano per la tradizionale Rogazione ad Asiago. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asiago, 33 km tra i pascoli: la Rogazione unisce l’Altopiano

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