Cdp 2,3 mld alle Pmi | via libera dal Cda Credito e mezzogiorno al centro del piano di interventi

Il Consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha dato il via libera a nuove operazioni per circa 2,3 miliardi di euro, con l’obiettivo di sostenere le piccole e medie imprese, finanziare progetti infrastrutturali e promuovere iniziative di cooperazione internazionale. Le risorse saranno destinate principalmente a rafforzare il credito alle imprese e a interventi nel Mezzogiorno.

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Cdp, il cdA approva nuove operazioni per 2,3 miliardi. Risorse per aziende, infrastrutture, accesso al credito, cooperazione internazionale #ANSA x.com