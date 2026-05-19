Messina prova a dire addio alle buche killer | al via interventi con tecnologia a infrarossi

A Messina sono iniziati interventi per riparare le buche nelle strade utilizzando una tecnologia a infrarossi. Le buche rappresentano da tempo un problema evidente per la viabilità cittadina e contribuiscono al degrado delle strade. L’obiettivo è ripararle in modo più rapido ed efficace rispetto ai metodi tradizionali. Questa tecnologia permette di intervenire direttamente sul manto stradale, riducendo i tempi di lavorazione e migliorando la qualità delle riparazioni. I lavori coinvolgono diverse zone della città per migliorare le condizioni di sicurezza e circolazione.

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