Messina prova a dire addio alle buche killer | al via interventi con tecnologia a infrarossi
A Messina sono iniziati interventi per riparare le buche nelle strade utilizzando una tecnologia a infrarossi. Le buche rappresentano da tempo un problema evidente per la viabilità cittadina e contribuiscono al degrado delle strade. L’obiettivo è ripararle in modo più rapido ed efficace rispetto ai metodi tradizionali. Questa tecnologia permette di intervenire direttamente sul manto stradale, riducendo i tempi di lavorazione e migliorando la qualità delle riparazioni. I lavori coinvolgono diverse zone della città per migliorare le condizioni di sicurezza e circolazione.
Le buche stradali, a Messina, sono diventate negli anni uno dei simboli più evidenti del degrado urbano e delle difficoltà della viabilità cittadina. Segnalazioni, proteste, incidenti, danni alle auto e rattoppi spesso durati poche settimane hanno trasformato il tema in una delle principali spine. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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