Ascolti TV ieri 25 maggio | chi ha vinto tra Ulisse-Il piacere della scoperta e I Cesaroni i dati in aggiornamento
Nella serata di ieri, lunedì 25 maggio, Rai1 ha trasmesso “Ulisse: Il piacere della scoperta”, mentre su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata de “I Cesaroni”. I dati di ascolto sono ancora in aggiornamento e non sono stati ancora diffusi i risultati ufficiali. Entrambi i programmi sono stati trasmessi in prima serata, senza ulteriori dettagli sui numeri di spettatori.
Gli ascolti tv di ieri lunedì 25 maggio. In prima serata su Rai1 Ulisse: Il piacere della scoperta, mentre su Canale 5 è andata in onda l'ultima puntata de I Cesaroni. In access prime time continua la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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