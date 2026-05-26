Ascolti TV ieri 25 maggio | chi ha vinto tra Ulisse-Il piacere della scoperta e I Cesaroni i dati in aggiornamento

Notizia in breve

Nella serata di ieri, lunedì 25 maggio, Rai1 ha trasmesso “Ulisse: Il piacere della scoperta”, mentre su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata de “I Cesaroni”. I dati di ascolto sono ancora in aggiornamento e non sono stati ancora diffusi i risultati ufficiali. Entrambi i programmi sono stati trasmessi in prima serata, senza ulteriori dettagli sui numeri di spettatori.