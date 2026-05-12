Ascolti tv 11 maggio | chi ha vinto tra Ulisse e I Cesaroni 6 i dati in aggiornamento

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 11 maggio, i dati di ascolto televisivo sono ancora in fase di aggiornamento. Su Rai 1 è andato in onda il programma culturale condotto da Alberto Angela, dedicato alla scoperta e alla cultura. Contestualmente, su un’altra rete sono stati trasmessi i nuovi episodi della sesta stagione di una serie televisiva ambientata in un quartiere romano. La sfida tra questi due programmi resta da definire, con i dati di ascolto ancora in fase di elaborazione.

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La sfida degli ascolti Tv di lunedì 11 maggio: su Rai 1 è stato trasmesso Ulisse: il piacere della scoperta, condotto da Alberto Angela. Su Canale 5, in onda un nuovo episodio de I Cesaroni - Il ritorno. Tutti i dati Auditel di ieri.🔗 Leggi su Fanpage.it

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