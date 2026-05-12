Ascolti tv 11 maggio | chi ha vinto tra Ulisse e I Cesaroni 6 i dati in aggiornamento
Lunedì 11 maggio, i dati di ascolto televisivo sono ancora in fase di aggiornamento. Su Rai 1 è andato in onda il programma culturale condotto da Alberto Angela, dedicato alla scoperta e alla cultura. Contestualmente, su un’altra rete sono stati trasmessi i nuovi episodi della sesta stagione di una serie televisiva ambientata in un quartiere romano. La sfida tra questi due programmi resta da definire, con i dati di ascolto ancora in fase di elaborazione.
La sfida degli ascolti Tv di lunedì 11 maggio: su Rai 1 è stato trasmesso Ulisse: il piacere della scoperta, condotto da Alberto Angela. Su Canale 5, in onda un nuovo episodio de I Cesaroni - Il ritorno. Tutti i dati Auditel di ieri.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Per la seconda puntata di Ulisse di Alberto Angela in onda lunedì 11 maggio alle ore 21:30 prevedo una stabilità negli ascolti tv (fascia fra il 16,5% - 17% di share) rispetto alla prima puntata #ulisserai facebook
Questa sera nel @tg2000it delle ore 18.30: 1?? Pace lontana 2?? In cerca del negoziatore | #Ucraina #Russia 3?? Italiani in quarantena | #Hantavirus 4?? Il dovere dell’ascolto | #Mattarella 5?? Monastero tecnologico In diretta su #Tv2000 #11maggio x.com
Discussione Giornaliera - 11 Maggio 2026 reddit
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