Ascolti tv del 25 maggio Alberto Angela non teme I Cesaroni De Martino contesa infinita

Da dilei.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 25 maggio, gli ascolti televisivi hanno mostrato che I Cesaroni – Il Ritorno ha registrato un risultato molto basso. Di fronte a questo flop, Canale 5 ha deciso di interrompere anticipatamente la trasmissione, sospendendo forse anche l’intera stagione. Nel frattempo, Alberto Angela ha mantenuto la sua presenza stabile in programmazione, mentre De Martino continua a essere protagonista di un duello senza fine con altri volti televisivi.

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Gli ascolti tv de I Cesaroni – Il Ritorno si sono rivelati un disastr o e Canale 5 è corsa ai ripari, chiudendo in anticipo la settimana stagione e magari l’intera serie. Il pubblico affezionato alla fiction ha ancora un paio di puntate da guardare il primo giugno. Nel frattempo Alberto Angela su Rai 1 ha presentato Parigi nascosta in Ulisse – Il piacere della scoperta e decisamente non ha nulla da temere dalla concorrenza. Il resto del palinsesto ha visto su Rai 2 Elettra Lamborghini alla conduzione di The Unknown – Fino all’ultimo bivio e su Rai 3 Newsroom. Su Rete 4 l’appuntamento è stato con Quarta Repubblica, mentre su Italia 1 il primo episodio di Attacco al potere, Paris has fallen. 🔗 Leggi su Dilei.it

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