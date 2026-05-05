La settimana televisiva si è aperta lunedì 4 maggio con un ritorno prestigioso su Rai 1, quello di Alberto Angela che ha condotto in prima serata, Ulisse, il piacere della scoperta, con una puntata dal titolo, Sulle note di New York. Alberto Angela ha quindi attraversato l’Atlantico per raccontare un’altra città, dopo Londra, che ha un legame profondo con la musica: New York. Concepita come un viaggio sonoro per la città, ogni set è stato abbinato a una canzone o a un artista statunitense. Se Rai 1 ha mandato in trasferta Angela, Canale 5 ha puntato sulla Roma de I Cesaroni – Il ritorno, mandando in onda una nuova puntata nella speranza di ottenere il podio degli ascolti.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 4 maggio, Alberto Angela contro I Cesaroni di Amendola

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Temi più discussi: Ulisse, per Alberto Angela ovazione a New York: Che capolavoro. Poi la polemica: È davvero irrispettoso; Il ritorno di Ulisse, il piacere della scoperta; Ascolti tv, Report mette il turbo: Che Tempo che Fa rallenta e rischia il sorpasso di TV8 con la F1; Che Tempo Che Fa del 3 maggio: ospiti, ascolti e momenti chiave della puntata con Almodóvar e Alberto Angela.

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«Sulle note di New York prende il via il nostro viaggio nella città che non dorme mai». Alberto Angela ritorna su Rai 1 con una nuova stagione di Ulisse – Il piacere della scoperta. L’appuntamento di questa sera è dedicato a New York, raccontata esplorando i - facebook.com facebook

In bocca al lupo a @RaiUno @albertoangela per la 1° Puntata di @UlisseRai1 #Ulisse #IlPiacereDellaScoperta #SulleNoteDiNewYork x.com