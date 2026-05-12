Ascolti tv dell’11 maggio Alberto Angela non teme I Cesaroni

Da dilei.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’11 maggio, i dati sugli ascolti tv mostrano che Alberto Angela ha mantenuto un pubblico fedele con la sua trasmissione su Rai 1, dopo il precedente episodio dedicato a New York. La puntata di “Ulisse – Il piacere della scoperta” ha confermato la sua presenza nella programmazione serale, senza che i dati rivelino variazioni significative rispetto ai giorni precedenti. I numeri degli ascolti evidenziano la continuità di interesse per il programma del divulgatore.

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Dopo il successo della puntata dedicata a New York, Alberto Angela è tornato su Rai 1 con Ulisse – Il piacere della scoperta. Questa volta è andato in Giappone per un viaggio affascinante che va dai samurai agli eroi dei manga e dei cartoni animati, passando attraverso la cucina, le catastrofi naturali, la tecnologia all’avanguardia e le bellezze della natura. Alberto Angela tenta così di bissare il successo e non teme la concorrenza de I Cesaroni – Il ritorno. Su Canale 5 è andata in onda infatti una nuova puntata della serie con Claudio Amendola. Su Rete 4 invece abbiamo ritrovato Quarta Repubblica dove si è parlato dei paradossi della giustizia, dal caso di Garlasco a quello della Minetti.🔗 Leggi su Dilei.it

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