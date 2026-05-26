Il prime time del 25 maggio 2026 ha visto la vittoria di Rai 1 con “Ulisse – Il piacere della scoperta”, che ha ottenuto il 16,9% di share, davanti a Canale 5 con “I Cesaroni 7”, che ha raggiunto il 14,2%. “Affari Tuoi” ha ottenuto il 23,4%, mentre “La Ruota della Fortuna” ha totalizzato il 24,8%. La sfida tra i due canali principali si è concentrata tra queste produzioni.

Ascolti tv 25 maggio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Ulisse – Il piacere della scoperta ” contro il “ I Cesaroni “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 25 maggio 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Ulisse – Il piacere della scoperta vs I Cesaroni – Auditel ieri sera, 25 maggio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Ulisse – Il piacere della scoperta” contro “I Cesaroni”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ascolti tv 25 maggio 2026: Ulisse – Il piacere della scoperta (16.9%), I Cesaroni 7 (14.2%), Affari Tuoi (23.4%), La Ruota della Fortuna (24.8%) | Dati Auditel

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Ascolti TV del 11 maggio Ulisse trionfa su I Cesaroni

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