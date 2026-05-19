Ascolti tv 18 maggio 2026 | Ulisse – Il piacere della scoperta 17.6% I Cesaroni 7 13% Affari Tuoi 23.8% La Ruota della Fortuna 24.4% | Dati Auditel

Nella serata del 18 maggio 2026, gli ascolti televisivi hanno mostrato una competizione tra due programmi di punta: uno su Rai 1 e l’altro su Canale 5. “Ulisse – Il piacere della scoperta” ha registrato il 17,6% di share, mentre “I Cesaroni 7” ha ottenuto il 13%. Contestualmente, programmi di intrattenimento come “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna” hanno raggiunto rispettivamente il 23,8% e il 24,4% di share, confermando la preferenza del pubblico per il genere game show.

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