Aryna Sabalenka svela l' outfit per il Roland Garros

Aryna Sabalenka ha condiviso sui social un video in cui mostra il suo nuovo completo firmato Nike, indossato durante le prove in vista del prossimo Roland Garros. La tennista bielorussa ha presentato il look, che sarà utilizzato durante il torneo, in un breve filmato pubblicato online. L’outfit è stato realizzato appositamente per l’appuntamento parigino, secondo quanto annunciato dalla stessa giocatrice.

Aryna Sabalenka ha mostrato in anteprima il completo realizzato per lei da Nike per il prossimo Roland Garros: ecco il balletto della tennista bielorussa condiviso sui social. (Instagram @arynasabalenka).🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Aryna Sabalenka svela l'outfit per il Roland Garros Notizie correlate Leggi anche: Il coach di Aryna Sabalenka svela le novità per evitare esplosioni nella finale del Roland Garros. Leggi anche: Sabalenka e Paolini vogliono boicottare il Roland Garros Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La grande rivelazione di Madrid svela la sua grande meta: Voglio vincere un titolo WTA quest'anno; Elena Rybakina: le sue impressioni sul confronto con Aryna Sabalenka a Miami.; Sabalenka e Paolini vogliono boicottare il Roland Garros; Coco Gauff chiarisce le dichiarazioni di Aryna Sabalenka su un possibile boicottaggio degli Slam. Aryna Sabalenka minaccia di boicottare il Grande Slam non per i guadagni, il tema sono i diritti fondamentaliLa numero 1 del ranking WTA Aryna Sabalenka e l'azzurra Jasmine Paolini riprendono l'argomento percentuale guadagni partendo dal Rolan Garros 2026 a Roma ... sport.virgilio.it Buon compleanno Aryna Sabalenka: paure, smorfie, sconfitte e vittorie di una tennista esagerataTennis - Personaggi | Uscite sopra le righe, a volte di dubbio gusto, ma lei è così e non vuole cambiare: ora però bisogna vincere di più ... ubitennis.com ARYNA CHIAMA L'AIUTO DA CASA Come uscire da una domanda difficile Chiedendo l'aiuto di una collega che passava di lì Aryna Sabalenka ha risposto con una battuta a chi gli chiedeva cosa accadesse in determinate sconfitte: "Il livello è troppo alt - facebook.com facebook UNA RIVOLTA IN VISTA Aryna Sabalenka apre a uno scenario estremo: il boicottaggio degli Slam per la mancata concessione di una percentuale di ricavi più alta. Ogni anno infatti i tornei degli Slam aumentano il fatturato di una percentuale che non corri x.com