A Vigevano un uomo si è presentato come cliente al centro benessere orientale, poi ha tentato di rapinare il locale. Quando ha capito di essere stato scoperto, ha cercato di scappare e ha affrontato i dipendenti usando tecniche di arti marziali. Le persone presenti sono state soccorse dall’ambulanza e hanno riportato lievi contusioni. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Vigevano (Pavia), 8 marzo 2026 - L'ambulanza ha soccorso le vittime della tentata rapina, con lievi contusioni. Mentre il rapinatore è fuggito, a mani vuote, insanguinato. È successo nel pomeriggio di oggi, domenica 8 marzo, al Centro benessere orientale in viale Montegrappa a Vigevano. Il bluff e poi il tentativo di rapina Mancavano pochi minuti alle 17 quando un uomo, descritto come un nordafricano, è entrato fingendosi un normale cliente, interessato a un massaggio. In breve ha però manifestato le sue vere intenzioni, spintonando la titolare nel tentativo di raggiungere la cassa per prendere i soldi. La donna, 49enne di nazionalità... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vigevano, si finge cliente poi cerca di rapinare il Centro benessere orientale: messo in fuga a colpi di arti marziali

